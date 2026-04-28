Hospital Siglo XXI, de los más emblemáticos en Latinoamérica

El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la Ciudad de México, es un ejemplo en todo el país en cuanto el equipo médico se refiere, debido a que cuentan con recursos materiales para atender cualquier emergencia que enfrente un paciente con cáncer.

Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó que se trata de uno de los espacios más emblemáticos en Latinoamérica y se brinda la mejor atención en calidad y oportunidad para las personas.

Contexto

Fundado en 1961, con dos grandes áreas Oncología y Cardiología, está a unos días de cumplir 65 años de creación. Se trata de uno de los hospitales con mayor inversión, al concentrar la mayor incidencia y prevalencia de cáncer.

Para entender la magnitud del trabajo que realizan los especialistas, cada año en este hospital se llegan a realizar entre 12 mil y hasta 12 mil 500 cirugías.

La estrategia llamada 2-30-100 mejoró los servicios a tal grado que se duplicaron los procedimientos quirúrgicos en favor de la población, esto permitió obtener recursos tecnológicos, de infraestructura, estructura, de capacitación y de personal.

Uno de los logros de este espacio de salud, es que incrementó un 250 % el número de consultas de primera vez, lo que significó más cirugías y mejor prestación de un servicio al paciente.

Infraestructura

Fue en el 2012 que llegó al hospital un robot (Cyberknife) para radioterapia, sin embargo, el año pasado se instaló el equipo robótico más novedoso y con la última actualización para hacer las mismas acciones.

El Cyberknife, en su versión mejorada, es el único en el país y tiene una mega precisión al momento de llevar a cabo los tratamientos hacia las personas. Da la radioterapia de manera tridimensional y en tiempo real permite una mayor eficiencia.

De las ventajas que también tiene es el tiempo, reduce las sesiones y un paciente con tumor puede quedar tratado en unas semanas con mínimas complicaciones. Esto complementa la buena atención hecha en el diagnóstico.

El otro equipo, el robot llamado Da Vinci, tiene dentro de sus características que hace mínima invasión. Eso significa que hay más eficiencia en el momento de hacer algunos tipos de cirugías.

Como ejemplo, se puede usar esa tecnología en un paciente que tiene cáncer de páncreas y que en una cirugía abierta puede sangrar hasta un litro, y con el robot se reduce a 60 o 100 mililitros.

Beneficios

También se baja el tiempo de recuperación; un paciente operado de manera tradicional puede quejarse a guardar reposo hasta 5 días, sin embargo, con la intervención de Da Vinci en un día se puede hacer la recuperación.

A dos años y ocho meses del programa, los resultados son más de mil cirugías oncológicas con el apoyo del equipo robótico.

Lo que viene

La dirección general del IMSS, a cargo de Zoé Robledo Aburto, también ha gestionado otro punto clave hacia el hospital: la contratación de mayor recurso humano.

De hecho, Medrano Guzmán informó del aumento del un 300 % la llegada de personal para todo el Instituto y eso incluye el hospital oncológico. El grupo de colaboradores está en constante renovación y capacitación.

Se prevé que Chiapas sea la sede de un congreso de la Sociedad Oncológica del Seguro Social, cuyo propósito es impulsar la capacitación en este rubro.

Especialistas

A lo largo de dos días se estará concentrando el 80 % de todos los oncólogos que toman decisiones dentro de los hospitales del IMSS. La idea es hablar de logística, de uniformar criterios y hasta zonas de referencia y de nuevas propuestas.

“Cuál es el objetivo: hablar de logística, hablar de unificar criterios, hablar de zonas de referencia, logística también y de estrategias”, remarcó el director.

La intención del evento que se realizará en Tuxtla Gutiérrez, es que las propuestas sean medibles a corto, mediano y largo plazo.

El personal que labora en el Hospital es esencial y aumentar la producción en muchas zonas, requiere de un mayor número de trabajadoras y trabajadores, desde más médicos, camilleros y enfermeras.

“Yo lo he repetido siempre en toda mi vida institucional: nuestros pacientes son una extensión de nuestra familia, y a la familia se le cuida, se le quiere, se le protege y se le procura”, refirió Medrano Guzmán.

Se ha incrementado el nivel de moléculas de última generación, con la intención de darle sentido de utilidad y con resultados inmediatos para beneficiar a la ciudadanía.

Finalmente, se reconoció la gestión que ha hecho el director general del IMSS, Zoé Robledo, al facilitar recursos para tener infraestructura para atender a los diversos pacientes que enfrentan el cáncer.