Hostigan a caravana “Guiados por Dios”

El programa de asuntos migratorios de la Ibero CDMX, alertó sobre el hostigamiento que sufrió la caravana “Guiados por Dios” en Chiapas por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo con el reporte, la caravana fue interceptada por un operativo mientras caminaba por el tramo Tapachula-Huixtla.

De acuerdo a la versión de los integrantes del colectivo, atestiguaron cómo cuatro vehículos tipo Urvan bloquearon el paso a las personas en movilidad y agentes de migración subieron por la fuerza a dos hombres del contingente.

Recuperaron la libertad

Al percatarse de la situación, la caravana regresó para apoyar a las personas detenidas, quienes lograron recuperar su libertad y continuar su camino.

La caravana, que partió la tarde del jueves 21 de mayo desde Tapachula, está conformada por alrededor de 80 personas, entre ellas seis niñas y niños. La mayoría proviene de Centroamérica, además de República Dominicana, Costa Rica y Haití.

Se organizaron para salir de Tapachula ante la prolongada espera de más de dos años para entrevistas de elegibilidad o tras recibir resoluciones negativas en sus procesos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Respuesta del INM

El programa de asuntos migratorios subrayó que la respuesta del INM ha sido contener a las personas en puntos intermedios de las carreteras, así como desarticular los esfuerzos de movilización de las caravanas en lugar de garantizar su derecho a la protección internacional.

Ante ello, exigieron al Instituto Nacional de Migración cesar de inmediato los operativos de hostigamiento y detención arbitraria contra personas en movilidad, garantizando su derecho a transitar y a solicitar protección internacional conforme a la ley mexicana y tratados internacionales.