Hoteleros esperan más del 50 % en ocupación

En estas vacaciones de verano, que ya están en curso, el sector hotelero de Chiapas informó que las expectativas que tienen para estas semanas son que se pueda superar el 50 % de ocupación en la renta de cuartos, tomando en cuenta las condiciones de seguridad que enfrenta el estado.

Sobre este tema, Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, comentó que se han realizado varias actividades de promoción para que haya resultados favorables en la actividad turística.

“Se le ha inyectado mucho presupuesto para la promoción del destino. Hay que decirlo: la temporada de verano es muy larga; no obstante, estamos conscientes de que el viajero que viene a Chiapas viene de 4 a 8 días”, remarcó.

Expectativa

Como gremio, reiteró, la expectativa que mantienen es positiva, considerando las condiciones del mercado que cambiaron de manera significativa después de la pandemia, además de la competitividad de los destinos.

Niño Gutiérrez aseguró que se ha trabajado para que los turistas visiten Chiapas y el sector está de puertas abiertas para recibir a todas las personas.

El líder empresarial recordó que en los últimos meses la ocupación en el centro de Chiapas y otros puntos de la entidad, además de otras ciudades capitales; sin embargo, seguirá la promoción de los diversos espacios.

En esta época, remarcó, también es importante que las familias estén al pendiente de sus reservas de hotel previo a los días en que van a vacacionar, a fin de que estén tranquilos en sus viajes y no caigan en fraudes.

Finalmente, comentó que las giras de promoción que se han hecho por varios puntos del país han ayudado a fortalecer la venta de los paquetes turísticos con diversas agencias y proveedores.