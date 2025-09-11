Hoteleros preparados para Fiestas Patrias

En el marco de las próximas Fiestas Patrias, el sector hotelero de la capital chiapaneca se encuentra listo para recibir a los turistas y visitantes con decoraciones temáticas, promociones en tarifas y una amplia oferta gastronómica tradicional, confirmó Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas.

En entrevista, Niño Gutiérrez destacó que los 47 hoteles afiliados a la asociación, que en conjunto ofrecen aproximadamente 5 mil noches-cuarto en Tuxtla Gutiérrez, se están preparando para el fin de semana largo con la expectativa de tener una buena atracción de visitantes.

“Tenemos un fin de semana largo. Entonces, pues ojalá que nos vaya bien, estamos a la expectativa de poder brindar el servicio a todos los que nos visiten”, afirmó el líder hotelero.

Para crear un ambiente festivo, los hoteles adornarán sus lobbies y vestirán a su personal con motivos patrios. “Todos generalmente vestimos con algo patrio; algunos compañeros hoteleros tienen las iniciativas de poner a su personal con moños tipo charros o algo alusivo”, explicó.

Uno de los pilares de la estrategia para estas fechas es la gastronomía. Niño Gutiérrez recalcó que muchos establecimientos, especialmente aquellos que cuentan con restaurante, han preparado menús especiales con platillos típicos de la temporada.

“Se están esmerando mucho los compañeros hoteleros, algunos los que tengan, sobre todo restaurantes, pues están preparando degustaciones de platillos, otros con cena. Por ahí hay alguno que trae pozole, otro que trae chiles en nogada”, detalló.

Reconociendo que no todos los hoteles afiliados tienen servicio de restaurante —solo los de cadena americana y unos cuatro o cinco independientes lo ofrecen abiertos al público—, Niño Gutiérrez enfatizó el trabajo colaborativo que mantienen con otros sectores.

Colaboración

“Los compañeros que no tengan restaurante siempre se han apalancado con otros, sobre todo los restauranteros trabajamos muy de la mano con la Canirac, la Asociación de Bares y Cantinas, para hacer buenas alianzas”, señaló.

Este modelo, según el presidente de la asociación, no solo beneficia a los hoteles, sino que amplía la derrama económica hacia otros negocios locales como fondas, cocinas económicas y los mercados tradicionales, que también son recomendados activamente a los huéspedes.

“La verdad que tenemos buen producto tanto en alimentos como en bebidas, en toda la ciudad generamos derrama económica y esto no solamente es dentro de los hoteles, sino que va creciendo”, finalizó Niño Gutiérrez, invitando a todos a disfrutar de unas excelentes Fiestas Patrias en el centro de Chiapas.