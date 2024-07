Hoy arranca el Proceso Electoral Extraordinario

Con base en la información publicada en el Periódico Oficial del Estado, mediante el Decreto que aprobó el Congreso de Chiapas, este 13 de julio se da por iniciado el Proceso Local Extraordinario, a fin de que en la entidad se lleven a cabo votaciones en tres municipios.

Se trata de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal los que renovarán sus autoridades municipales, para eso la ciudadanía será convocada a las urnas el próximo domingo 25 de agosto.

Justo fue el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el encargado de aprobar todos los detalles que tienen que ver con esta jornada extraordinaria, desde el costo que tendrán hasta el tema de las campañas y toda la logística del proceso.

La circunstancia para llevar a cabo este proceso es por diferentes razones; por ejemplo, en Pantelhó no se pudieron hacer los comicios ordinarios el 2 de junio por falta de condiciones, eso impidió la instalación de las casillas.

En el caso de Chicomuselo se reportó que la paquetería electoral fue siniestrada, se tomó la decisión en el organismo electoral de no llevar a cabo las votaciones ante la falta de condiciones; no se instalaron las casillas.

En Capitán Luis Ángel Vidal la situación fue diferente, ahí las elecciones pasadas se pudieron concretar, sin embargo, no se declaró a una persona ganadora debido a que no se contó con la paquetería electoral. La nulidad electoral se ratificó en tribunales, pues solo se tenía registro de dos actas en el sistema. La sentencia quedó en firme debido a que la queja no se llevó a otras instancias federales.

Con base en la información de los organismos electorales locales, para este proceso se llevarán a cabo todas las etapas que contemplan estas actividades, es decir, registro de planillas, campañas, paridad de género, entre otras.

Todos los partidos políticos que hasta ahora se encuentran vigentes en Chiapas tendrán la oportunidad de participar en las elecciones extraordinarias para poner a sus candidaturas, aunque para el próximo 25 de agosto habrá de usarse una nueva paquetería electoral con todas las medidas de seguridad acostumbradas.