Hoy, congreso estatal para cumplir Ley de Autismo

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano, invitó a la ciudadanía en general y particularmente a familiares, docentes y especialistas inmiscuidos en el tema del autismo, a participar en el congreso estatal, organizado por el Gobierno del Estado con la finalidad de cumplir la reforma a la Ley de Autismo en la entidad.

Es de mencionar que esta reforma fue creada a iniciativa de la Asociación Civil TEA Chiapas, destacando la obligatoriedad para que las autoridades estatales cumplan con acciones inmediatas para atender a la comunidad con el trastorno, es por eso que la Secretaría de Educación, así como otras dependencias, están tomando acciones para cuidar a esta población.

En este sentido, el secretario Roger Mandujano dijo que la Secretaría de Educación desarrolla diversos programas, entre ellos la capacitación de los cuerpos académicos.

De esta manera, el Congreso Estatal de Autismo pretende generar una apertura al diálogo para que familiares, personas con el diagnóstico, docentes, investigadores, médicos y la comunidad en general reconozcan el trastorno y se generen condiciones para atender a la comunidad.

Invitación

El evento será el día de hoy lunes 10 de noviembre, de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde en los salones Yaxchilán Palenque del Centro de Convenciones, Polyfórum Chiapas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, convoca a jefes de sector, supervisores, directivos, personal, y a la ciudadanía en general, a asistir y participar en este gran evento.