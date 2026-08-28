Hoy es un reto informarse de forma confiable

Las plataformas digitales han cambiado brutalmente el consumo de información, con parámetros de jerarquización distintos.

Considerando que los más jóvenes hoy día consumen redes sociales y plataformas, dejando a un lado los medios convencionales como la prensa escrita y la televisión.

Lo anterior lo manifestó el destacado periodista Leonardo Kourchenko, con varias décadas de trayectoria, en visita a Tuxtla Gutiérrez para participar como ponente en la Convención Internacional Unach 2026.

Los medios convencionales van a la baja en términos de audiencia y penetración, de impacto e inversión y publicidad. No significa que vayan a desaparecer, pero se irán haciendo cada vez más chicos.

Sin embargo, en el consumo a través de plataformas intervienen las llamadas fake news, que complican para un joven el poder confiar o no en lo que lee o ve, en lo que ve en TikTok, en Instagram, lo que escucha en radio, sobre todo cuando dicen cosas diferentes.

Lo que produce al final es confusión porque, además, hay líderes políticos que mienten de forma sistemática. “La diferencia entre los medios y las redes: el medio tiene un proceso de tratamiento informativo, procesamiento de la información, verifican fuentes, confirman; las redes no hacen eso, suben lo primero que encuentran, que quizá no es falso, pero solo es una versión”.

Violencia contra periodistas

Kourchenko dijo que el gran cáncer nacional es la violencia que se vive contra los periodistas. “En este país mueren más periodistas que en un país en guerra, más que en Ucrania, en Gaza (…) que aquí mueran más periodistas es una vergüenza”.

Cuestionó el trabajo de las autoridades para proteger a las y los periodistas. Es una realidad que quienes se meten a investigar crímenes, un cartel, un acto ilícito, sus vidas corren peligro de forma automática.

“El ejercicio periodístico en México se ha convertido en una práctica de alto riesgo, relacionado directamente con la temática que se maneja, no en todos los casos”.