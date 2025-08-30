Hoy festejarán a los abuelitos de Tuxtla

Para conmemorar el “día del abuelo”, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizará este sábado el festival “Que vivan las y los abuelos”, un evento que busca rendir homenaje a esta importante figura familiar.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento, Mauricio Astudillo, extendió una cordial invitación a todos los adultos mayores y acompañantes que deseen asistir.

Detalló que el evento se llevará a cabo este sábado 30 de agosto, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Expo Centro de Convenciones Chiapas, ubicado al poniente de la ciudad, a un costado del Hotel Hilton.

“Es un homenaje a nuestras personas mayores, a todas aquellas personas que han hecho de este Tuxtla la ciudad y la capital del estado que hoy en día vivimos y gozamos”, declaró Astudillo.

Entrada gratuita

El acceso será totalmente gratuito, el evento contará con música en vivo, bailables, comida, rifas y regalos.

Adelantó que se tiene prevista una capacidad para aproximadamente dos mil personas, sin distinción de edad.

El secretario recalcó que el objetivo es brindar un convivio de integración y reconocimiento a la aportación de los adultos mayores a la ciudad.

“Todos aquellos que lleguen van a poder ser atendidos, recibidos y cobijados con ese cariño y van a poder participar en las rifas”, afirmó el funcionario.

Para participar en las rifas, los asistentes solo deberán registrarse a su entrada para obtener un boleto.

El evento está programado para concluir entre las 8:00 y las 9:00 de la noche. Recomendó a los asistentes acudir acompañados.

Recalcó que durante el festival habrá personal del ayuntamiento presente, para ofrecer atención y un trato cordial para quienes lo necesiten.