Hoy, festejarán a niñez por el 6 de enero

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez anunció la realización de un festival con motivo del Día de Reyes este martes 6 de enero, un evento dedicado a celebrar a las niñas y niños de la capital chiapaneca. La actividad, impulsada por el presidente municipal, Ángel Torres, y organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, busca ofrecer un espacio de convivencia familiar, diversión y tradición en pleno corazón de la ciudad.

Mauricio Gutiérrez Astudillo, titular de la Secretaría, informó que el festejo se desarrollará sobre la calle Central entre segunda y tercera Norte, a un costado del Ayuntamiento, donde se instalará un corredor recreativo con diversas actividades totalmente gratuitas.

Homenaje a niños y niñas

“Viene una fecha muy emblemática y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para rendirle un homenaje a nuestros niños y niñas de Tuxtla. Queremos que pasen un momento en familia y que vivan la magia de los Reyes Magos”, señaló.

El evento iniciará a partir de las 4:00 de la tarde y contará con: show especial para niñas y niños, convivencia con los Reyes Magos, rifas de regalos, juegos mecánicos gratuitos instalados a un costado del Ayuntamiento.

Además de actividades recreativas organizadas por distintas áreas municipales, la tradicional partida de rosca, donde cada pequeño podrá llevarse un pedazo y, con suerte, el muñequito que anticipa los festejos de Candelaria.

El funcionario destacó que esperan la asistencia de aproximadamente mil 500 personas, para quienes se habilitarán espacios con sillas, áreas recreativas y puntos de hidratación.

El Ayuntamiento implementará un operativo para garantizar un entorno seguro y ordenado, en el que participarán Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, y el DIF Municipal.

Accesos

Asimismo, se contará con dos accesos principales para ingresar al festival: segunda Norte esquina con primera Oriente, a un costado del palacio y calle Central, en el tramo destinado al evento.

La invitación es abierta para niñas y niños de todas las colonias de Tuxtla Gutiérrez, sin límite específico de edad.

Las rifas estarán destinadas principalmente a menores a partir de los 3 o 4 años, quienes podrán disfrutar plenamente de los premios y actividades.