Hoy inicia la esperada Carrera Panamericana

Desde las primeras horas de este jueves 9 de octubre comenzarán a escucharse los motores de los vehículos que participarán en la Carrera Panamericana; el arranque está programado en el centro de la capital de Chiapas para recorrer miles de kilómetros y terminar en Zacatecas.

Hay que tomar en consideración que habrá un cierre vial sobre la avenida Central, desde la 2.ª Oriente hasta La Pochota, en un horario que va desde las 6 de la mañana y hasta las 10:00 horas.

El evento comenzará a las 7:00 am en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pasando por Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y culminará en Zacatecas.

Con base en los datos de la Secretaría de Turismo en Chiapas, se registraron pilotos de 14 nacionalidades para participar en este evento de alcance internacional.

Después de 10 años de ausencia regresó esta justa en el marco de los 75 años de la histórica carrera. Se prevé que sean más de cuatro mil kilómetros los que se estén corriendo a lo largo de 8 días.

Buscan posicionar a Chiapas

Para las autoridades de turismo, se espera que estos eventos de talla mundial puedan generar un mejor posicionamiento de la entidad como un destino seguro para vacacionar.

Previo a la carrera, las autoridades junto al equipo organizador realizaron varias actividades relacionadas con la clasificación para la posición de la salida de los vehículos, las revisiones de las unidades, exposición de autos clásicos y hasta el Legacy Tour.

Además, las autoridades en materia de turismo expresaron que estos eventos reflejan las condiciones de seguridad que existen en la entidad, tomando en cuenta que el Legacy Tour salió desde Frontera Comalapa.

A las siete de la mañana todos los pilotos estarán saliendo con sus vehículos desde de Tuxtla Gutiérrez, dando inicio a la carrera para llegar al siguiente punto que será Oaxaca.