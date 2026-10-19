Hoy inicia la Feria Internacional del Libro

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, recordó que este lunes inicia la XIII Feria Internacional del Libro (FIL Unach), por lo que llamó a la ciudadanía a disfrutar de estas actividades gratuitas del 19 al 23 de octubre.

"Sin libros no habría progreso ni esperanza. Los libros nos ayudan a crecer, a madurar, nos hacen mejores. El problema es que cada vez se lee menos, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero el mundo no será un lugar mejor para vivir si mantenemos esa tendencia".

Estrategia

Dijo que las ferias de libros son la mejor estrategia de intervención cultural que pueden hacer las universidades, pues permiten motivar y arraigar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones. Mientras muchos estudiantes asocian la lectura con el "deber" y la "obligación" académica, la Feria ayuda a romper este prejuicio.

La llamada FIL Unach 2026 se consolida como uno de los encuentros académicos y culturales más importantes del sur de México. En esta edición, España es el país invitado de honor con una participación especial de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Se ofrecerá un amplio programa de actividades que incluirá un homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines, así como a Raúl Padilla, promotor y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de igual manera habrán foros dedicados a la filosofía, la inteligencia artificial y de grandes escritores.

Se podrán conocer a autores y autoras internacionales, nacionales, como de la tierra de Chiapas. La Feria contará con la participación de destacadas figuras del ámbito intelectual, literario, científico, académico y editorial, creando un espacio privilegiado para el diálogo, la reflexión y la circulación del conocimiento.

Relevo

Finalmente confirmó a Rocío Moreno Vidal como secretaria General de la Institución, quien rindió el protocolo pertinente y posteriormente fue presentada ante directivos de la Administración Central y de las distintas Unidades Académica, deseando éxitos a la anterior titular, Mary Carmen Vázquez, quien buscará un espacio político en Comitán.