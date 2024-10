Hoy, llega reliquia de San Judas Tadeo a Tuxtla

A partir de las 00:00 horas del lunes 28 de octubre dará inicio de manera oficial el día sagrado de San Judas Tadeo.

La Catedral de San Marcos, en la capital chiapaneca, se prepara para recibir las reliquias de San Judas Tadeo este domingo 27 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde, con lo que dará inicio a una serie de actividades litúrgicas.

Recepción

La Arquidiócesis informó que las celebraciones religiosas comenzarán con la recepción en la Catedral de San Marcos a las 4:30 de la tarde. A las 5:00 horas iniciará la misa de veneración de la reliquia; posteriormente, a las 7:00 p.m., será la Santa Misa de Bienvenida, seguida a las 8:00 p.m. por otra veneración de la reliquia, y a las 11:00 p.m. se llevará a cabo la Santa Misa de la víspera.

A partir de las 00:00 horas del lunes 28 de octubre dará inicio de manera oficial el día sagrado de San Judas Tadeo, con la coronación y las mañanitas; al término, se cerrará la catedral.

Mañanitas

A las 5:00 a.m. del lunes, habrá mañanitas y felicitaciones con el ingreso de peregrinos. A las 7:00 a.m. se celebrará la Santa Misa de Aurora, durante la cual se suspenderá la veneración; a las 8:00 a.m. continuará la veneración de la reliquia con el ingreso de peregrinos; a las 9:00 a.m. se llevará a cabo otra misa, seguida a las 10:00 a.m. por una ronda de felicitaciones y veneración de la reliquia.

Al mediodía, a las 12:00 p.m., se oficiará la solemne con celebración eucarística y se suspenderá la veneración durante la misma; a la 1:00 p.m. habrá felicitaciones y veneración de la reliquia. A las 6:00 p.m. tendrá lugar la celebración de vísperas, sin interrupción de la veneración, mientras que a las 7:00 p.m. se celebrará la Santa Misa, durante la cual se suspenderá la veneración. Finalmente, a las 8:00 p.m., habrá felicitaciones y veneración de la reliquia.

El martes 29 de octubre, a las 5:00 a.m., se celebrará la misa de despedida de las reliquias, y a las 6:00 a.m. partirán con destino a la Parroquia de San Judas Tadeo en Jardines del Grijalva.

¿Quién es San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, según el Nuevo Testamento. Su nombre, “Judas”, es una palabra hebrea que significa “alabado”, mientras que “Tadeo”, proveniente del arameo, puede significar “valiente” o “generoso”.