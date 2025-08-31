Hoy, realizan comicios locales en Pantelhó

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 28 casillas serán instaladas, para que se lleven a cabo este domingo las elecciones municipales extraordinarias en el municipio de Pantelhó.

En ocho secciones electorales podrán emitir su voto un total de 15 mil 256 ciudadanos, de acuerdo con el listado nominal que se utilizó en el proceso ordinario 2024, que se suspendió a causa de la violencia.

Habitantes de ese municipio informaron que cientos de militares y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) arribaron este sábado a la cabecera municipal para brindar seguridad.

Los contendientes

En las elecciones de este domingo participarán Julio Pérez Pérez, registrado como candidato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP-Chiapas), quien fue designado durante un plebiscito realizado en febrero de 2024. Cuenta con el respaldo de los integrantes y las bases de las autodefensas “El Machete”.

El grupo de “Los Herrera”, antagónico de “El Machete”, y que desde hace 11 meses controla el concejo municipal, postuló por Morena a Tania Cruz, integrante de esa familia.

Por Movimiento Ciudadano fue inscrito Alberto González Sántiz, quien fue propuesto por las autodefensas, de las que se distanció para que presidiera el concejo municipal, nombrado en 2021, en sustitución de Pedro Cortés López, detenido en junio de 2022 junto con Diego Mendoza, quien se desempeñaba con concejal regidor, acusados de la desaparición de 19 pobladores de Pantelhó, sucedida el 26 de julio de 2021, por lo cual este año fueron sentenciados a 110 años de cárcel.

El antecedente

Las últimas elecciones en ese municipio de los Altos de Chiapas se realizaron en 2021, pero las autoridades electas en esa ocasión no pudieron tomar posesión, debido a la irrupción del grupo de autodefensas “El Machete”, que tomó la alcaldía y el control de la cabecera municipal.

Durante el período de 2021 a 2024 gobernó un concejo municipal afín a El Machete y desde el 1º de octubre pasado gobierna un concejo, integrado por familiares y personas cercanas a los Herrera.

Las elecciones ordinarias, del 1º de junio y extraordinarias del 25 de agosto del año pasado se suspendieron, a causa de la violencia provocada por agresiones y enfrentamientos entre “El Machete” y “Los Herrera”.

El INE manifestó que los comicios de este domingo se llevarán a cabo en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-3/2025, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en mayo de este año ordenó al Congreso de Chiapas que convocara que a elecciones extraordinarias, debido a que las condiciones de seguridad en 2024 impidieron su celebración.

Explicó que en las votaciones será elegido el ayuntamiento que estará integrado por una presidencia, una sindicatura y 8 regidurías.

“Para la organización de esta elección extraordinaria, desde el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), se ha llevado a cabo la integración y designación del funcionariado de las mesas directivas de casilla, capacitando a 196 ciudadanos y ciudadanas, quienes tendrán a su cargo la recepción y escrutinio de los votos, y fungirán como personas funcionarias de casilla durante la jornada electoral”, agregó el organismo electoral.