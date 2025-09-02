Hoy se entrega constancia a ganador de elección

Con una participación de casi el 58 %, las votaciones extraordinarias en Pantelhó transcurrieron de forma pacífica, por lo que se espera que este martes se entregue la constancia de mayoría a la candidata o el candidato con más votos para ocupar la presidencia del municipio, enfatizó la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

En entrevista sobre el tema, reconoció que aunque había preocupación por el desarrollo de las actividades, la ciudadanía dio una muestra de civilidad y de que es posible transitar cuando hay voluntad.

Vila Domínguez comentó que, como un tema de prevención, el cómputo municipal se realizará en Tuxtla Gutiérrez en las oficinas centrales. Desde las ocho de la mañana comenzará la sesión permanente para hacer lo que marca el protocolo, posteriormente vendrá el nombre de la persona ganadora de manera oficial.

Cifras

Los últimos datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), informaron que la participación ciudadana fue de 57.81 %, es decir, ocho mil 821 votos de las 15 mil personas que tenían la oportunidad de salir a las urnas.

Sobre esto, Vila Domínguez mencionó que las 28 actas fueron capturadas y será este martes cuando corroboren los datos aportados por el PREP. Lo siguiente será elaborar la declaración de validez de la elección extraordinaria.

En caso de inconformidad, dijo que la ley marca que las personas tienen hasta cuatro días para impugnar, sin embargo, quien reciba la constancia de mayoría asumirá la presidencia de Pantelhó el próximo 1º de octubre.

Vila Domínguez agradeció a quienes hicieron posible reconstruir su propia historia; las elecciones, dijo, no deben estar marcadas por la violencia.

También reconoció el trabajo de las personas que estuvieron en alguna actividad electoral y mostraron el compromiso institucional que tiene el IEPC.

“En todo momento contamos con el respaldo, con toda la disponibilidad. El dispositivo de seguridad estuvo muy bien coordinado”, resaltó.