Hoy se revelan los nombres de quienes ganaron la encuesta

De acuerdo con lo publicado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), será este miércoles que se den a conocer los resultados para Chiapas y otros estados, de las personas que se inscribieron al proceso interno para competir por las diputaciones federales de mayoría relativa.

En días pasados, la propia dirigencia nacional del partido informó que recibieron la instrucción de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (y ahora precandidata a la Presidencia de la República), Claudia Sheinbaum Pardo, para que se publicara un calendario y se definieran las fechas, así como la información llegue a todas las personas.

Con lo antes señalado, se estableció que con los datos que se vayan compartiendo se dará certeza a quienes optaron por participar en este proceso interno para cargos federales, estatales y municipales.

Recientemente, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en un video que hizo público en sus redes sociales mencionó que pretenden evitar, al tener un calendario de resultados, frenar cualquier tipo de rumor sobre estas actividades partidistas.

“Podrá haber variaciones de algunos días, pero queremos dar esta información a la militancia para que ya no estén nerviosos, para que no se crean de chismes, para que no haya noticias falsas”, refirió en aquel momento.

Chiapas quedó en el primer bloque, junto a siete estados más, para relevar las estadísticas de las encuestas a partir de este 27 de diciembre para el cargo de diputaciones federales. Lo mismo ocurrirá en Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco.

No obstante, las fechas se extienden para quienes buscan las presidencias municipales y las diputaciones. Para ambos casos se van a comunicar hasta el 22 de enero.