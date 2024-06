Huelga del Cecytech no avanza

Personas adheridas al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech) llevan 35 días de huelga y reportan pocos avances, acoso, acondicionamiento laboral y retención de salarios. Así como contubernio de la parte patronal con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Desahogo

La secretaria de organización del sindicato, Adriana Rueda, expuso que la Junta de Conciliación el pasado 3 de junio notificó que se dará lugar a un desahogo de pruebas de recuento, para hoy 7, la acción que sostiene el procedimiento dado a la información del padrón.

“Sin razón alguna nos ponen un padrón de más de mil 300 personas, y para nuestra sorpresa, casi el 50 por ciento (%) del personal que se consideró son docentes, situación que pone en evidencia la obstrucción de justicia que pareciera que solo da servicio al mejor postor”, declaró.

Acción que, dijo, genera incertidumbre, pues solamente son 300 los trabajadores afiliados que no son docentes y son personas que no tienen ninguna certeza jurídica laboral, no gozan de escalafones o tienen la transparencia en los procesos de quienes ingresan a la institución.

Contubernio

“Es evidente el contubernio y utiliza a los otros gremios para desestabilizar a los trabajadores administrativos del colegio; con esta acción se pone en clara desventaja a los trabajadores que buscamos de justicia a partir de los procesos legales”, dijo, al tiempo que exigió al Gobierno del Estado tome acción para impartir de mejor manera la justicia.

Externó que las pocas reuniones que han tenido son por la necesidad de que liberen el salario retenido. Destacó que ante estas acciones crece un temor de que los huelguistas pierdan los empleos, a pesar de que existe un amparo.