Huelga nacional es inminente: secretario

En las próximas horas se definirá la fecha del inicio de la huelga nacional del magisterio, así lo reveló Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, quien aseguró que esta medida de protesta es inminente previo al inicio del mundial.

Minutos antes de la marcha realizada en Tuxtla Gutiérrez, el secretario adelantó que este sábado 16 de mayo se llevará a cabo la asamblea nacional de las secciones adheridas a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), donde se analizarán los resultados de consulta con los demás estados de la República, a partir de ahí se definirá la fecha.

“Podría iniciar el 1 de junio, todavía no lo sabemos, seguramente se anunciará el día domingo la fecha que se acordó”, mencionó Isael González.

A nivel local dijo que se convocará a una asamblea estatal en los próximos días para abordar todo el tema de organización correspondiente a la huelga anunciada, sin embargo recalcó que deberán esperar a lo que se acuerde a nivel nacional.

Marcha

Respecto a la marcha, el contingente partió cerca de las 10 de la mañana del punto conocido como la Diana Cazadora ubicada al oriente de la capital y culminó en el Parque Central, frente a las puerta del Palacio de Gobierno.

Previo a iniciar su andar, Isael González reconoció la labor docente y dijo que además de ser una figura en la formación educativa de los alumnos son la guía y un espacio de convivencia de los menores.

Este recorrido se realizó para exigir la instalación de negociaciones con el Gobierno Federal previo al inicio del Mundial de Futbol donde México será sede de partidos internacionales.

Las demandas principales son la abrogación a la reforma educativa que denominan Peña-AMLO, así como de la ley del Issste 2007, quienes aseguran debe caer en esta huelga nacional.

A esta marcha se sumaron alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes quemaron un camión de cartón, réplica de una unidad de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.