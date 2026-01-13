Huixtán tiene tasa cero en analfabetismo

Huixtán es un municipio enclavado en la parte alta de Chiapas, rodeado de montañas que se envuelven con un frío calador; la sonrisa es diferente en más de dos mil 600 personas, mayores de 15 años, que salieron del rezago educativo.

Hace apenas un par de meses, ese sector de la población no sabía leer ni escribir; sin embargo, las condiciones han cambiado no solo en cifras, también en lo que ahora se conoce como el Buen Vivir.

Proyecto

Es decir, con el proyecto llamado Chiapas Puede está ganando la batalla más importante, que es el analfabetismo y este lunes se demostró, con el levantamiento de la bandera blanca.

Los asesores y los educandos hicieron sinergia para tener un panorama diferente. Alfabetizar no solo es aprender a leer y escribir, es cambiar la vida de las personas que se enfrentaron a circunstancias adversas.

Y ahí sobresale el caso de Vicente de la Cruz Jiménez, un hombre de campo que aprendió a leer y escribir y quiere seguir estudiando, para convertirse en maestro y enseñar a otras personas.

Sus primeras actividades fueron complicadas, actualmente su entorno luce diferente, quiere seguir con su preparación para cambiar de trabajo.

Satisfacción personal

En su círculo familiar hay alegría, “yo le puse ganas, necesito leer y escribir; quiero aprender más”. Formar parte del programa Chiapas Puede le ha dado una satisfacción personal, tomando en cuenta que desde muy pequeño comenzó a trabajar y no podía ir a la escuela.

En la presente administración estatal, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en Huixtán alrededor de dos mil 600 personas (mayores de 15 años) aprendieron a leer y escribir y hoy cuentan con tasa cero en analfabetismo.

Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación en el estado, destacó que las personas que egresaron del programa de alfabetización van a continuar con su beca “Rosario Castellanos” para pasar ahora a otra etapa que es la primaria.

La dependencia estatal cuenta con un sistema conectado a la Secretaría de Anticorrupción, es decir, hay transparencia en el proyecto (tomando en cuenta la inversión hecha) y cualquier auditor puede corroborar lo que se está haciendo.

Equipo

María Gloria Gómez Díaz, asesora en la localidad de San Pedro La Tejería,

enfatizó que estuvo a cargo de 21 personas que se alfabetizaron y para ello, se tomó en cuenta el contexto local.

Todo el proceso de aprendizaje llevó alrededor de cuatro meses y dentro de los mayores retos apareció que las personas aprendieran a tomar el lápiz para comenzar a escribir.

Se retomaron actividades propias de la comunidad, incluyendo las letras del abecedario, las vocales, además de juegos, palabras, sonidos e imágenes, todo para hacer más dinámica la enseñanza.

“Ellos estaban muy animados para aprender cosas nuevas, les impulsaba querer aprender a leer y escribir”, así fue como describió Gómez Díaz la emoción de quienes ahora tienen nuevas herramientas.

Integración y socialización

Ingresar al proyecto de alfabetización ha dado a las personas mayor integración y socialización, debido a que antes, quienes no sabían leer se sentían aislados.

Con los números alcanzados, Huixtán es un municipio que se suma al combate del rezago educativo y al pueblo, ya no se le podrá engañar. Más zonas de Chiapas estarán levantando bandera blanca en las próximas semanas.