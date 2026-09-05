Humanismo mejora la calidad de vida: Paco Chacón

“Desde la Secretaría del Humanismo estamos atendiendo de manera integral a la población, en temas de educación, salud, infraestructura social, entrega de apoyos en especie, entre muchos otros rubros, para coadyuvar a una mejor calidad de vida de la población”, informó el titular de esta dependencia estatal, Francisco Chacón Sánchez.

Dijo que “todos los programas que se están implementando en la entidad se basan en la política humanista del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar y que son parte de los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, toda vez que no puede haber bienestar sin humanismo”.

Trabajo

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, que preside el periodista Francisco Javier Figueroa Niño, precisó que en la Secretaría del Humanismo se realiza un trabajo coordinado con otras dependencias estatales y del gobierno federal y municipal, considerando que el tema que más aquejaba a la población al inicio de la administración era el de seguridad, por ello, se implementó el programa “Prevenir para el buen vivir”, que tiene como objetivo principal la recomposición del tejido social para lograr el desarrollo.

Dijo además que se está incentivando la participación ciudadana involucrando a la sociedad a través de asambleas, lo que representa una labor extraordinaria por la geografía de las comunidades, pero que la meta a corto plazo es rescatar a las familias de diversos fenómenos e incorporarlos al crecimiento y desarrollo.