Humedales de SCLC libres de carrizo invasor

Los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia han sido liberados del carrizo africano, una especie exótica invasora que afectaba de forma significativa estos ecosistemas, este retiro fue calificado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como un logro crucial para la conservación.

La presencia de esta planta invasora desplazaba agresivamente a la vegetación nativa, incluyendo especies como el junco redondo (Juncus acutus), el tular (Coberturapha sp), el junco triangular (Schoenoplectus triqueter) y la cola de caballo (Equisetum arvense).

Su avance contribuía al desecamiento progresivo de los humedales, un proceso agravado por cambios previos en la morfología del terreno debido a la introducción histórica de especies forestales como encino, trueno y pino.

Por su parte la Conanp, a través del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de estos humedales, informó que se desarrolló una estrategia en alianza con la Coordinadora de Comunidades del Sur (Cocosur) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) de la Diócesis de San Cristóbal, con un papel destacado de la Pastoral de la Tierra.

Las acciones de intervención fueron realizadas de manera coordinada en la zona conocida como La Albarrada, dentro de la zona núcleo de María Eugenia, en la zona de amortiguamiento del área protegida, combinaron la erradicación manual del carrizo con el retiro y manejo integral de residuos sólidos acumulados en el sitio.

Con la eliminación de esta especie invasora, se activa formalmente una estrategia integral de manejo y restauración ecológica. El objetivo central es proteger la biodiversidad nativa que ahora puede recuperar su espacio, mejorar la disponibilidad de agua para la región y fortalecer la resiliencia natural de los humedales de montaña.