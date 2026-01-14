Humo por incendio de basurero cubre Tapachula

Autoridades de Salud emitieron una serie de recomendaciones para evitar afectaciones debido a la presencia de humo contaminante propiciado por un incendio en el basurero municipal de Tapachula.

El siniestro se inició el pasado lunes y las autoridades presumen que fue provocado, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de que se hagan las investigaciones y se finquen responsabilidades.

Control

Paralelo a ello, personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado y Municipal y del Cuerpo de Bomberos, trabajan para controlar el siniestro y mitigar sus efectos, salvaguardar a la población y reducir el impacto ambiental.

Ante la presencia de humo en distintas zonas de la ciudad, la Secretaría de Salud Municipal recomendó a la población mantener puertas ventanas cerradas, utilizar cubrebocas, evitar hacer ejercicio al aire libre, mantener tapados tinacos y cisternas, mantener a los animales de compañía en espacios techados y con acceso a agua limpia, así como lavar adecuadamente frutas y verduras.

Asimismo, en caso de presentar dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, desmayos, confusión o tos persistente, acudir al centro de salud más cercano.

De acuerdo con las autoridades, se presume que el incendio fue provocado, por lo que se abrió una carpeta de investigación con la finalidad de identificar a los responsables.

Advirtieron que de ser así serán sancionados conforme a la ley, “sin tolerancia a conductas que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública”.

A la vez, hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con la prevención y denunciar cualquier acto que represente un riesgo para la población.