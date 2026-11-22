Un grupo de 36 personas originarias de la fracción Tzanembolom, Chenalhó, fueron desplazadas de su comunidad el pasado 15 de noviembre derivado de la violencia que ejercen grupos del crimen organizado.

Se trata de siete familias de origen tsotsil que tuvieron que salir por temor a perder la vida, luego de sepultar a Bartolo Gómez, de 46 años, quien fue asesinado el 10 de noviembre.

Los habitantes ya habían denunciado amenazas en octubre, señalando que el grupo “Los Herrera” los hostigaba por negarse a participar en actividades ilícitas.

En un video del cinco de octubre, las familias denunciaron que permanecían encerradas en sus viviendas por temor a ser víctimas del grupo delictivo que las mantiene amenazadas. El material audiovisual se realizó en casa de Bartolo, quien después fue asesinado.

Su esposa narró que el hoy occiso había acudido a la Fiscalía de la Zona Altos a denunciar las amenazas, pero no hubo un acompañamiento.

Las familias pertenecen a la iglesia cristiana y por ello se han negado a participar en las actividades ilícitas de este grupo delictivo. Desde 2022, “Los Herrera” ha llegado a las comunidades a reclutar personas y quienes se nieguen tienen el mismo destino que tuvo Bartolo Gómez.