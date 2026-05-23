IA destruye la capacidad de pensar: Marcos

Detrás de los “resúmenes” de la inteligencia artificial (IA), “viene la derrota de una de las características del ser humano: pensar, y sus manifestaciones: Leer, escribir, pintar, cantar, jugar, componer, bailar, discutir, proponer, etcétera. Es decir, crear… y luchar”, afirmó el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un comunicado señaló que “la IA escamotea el verdadero costo: El asunto no sería que llegue a independizarse y se ponga en contra de su creador (Skynet en el horizonte próximo), sino que provoque en él, el ser humano, un ser haragán física y mentalmente, que siga al algoritmo de ‘la mayoría’ como nuevo flautista de Hamelin… con el precipicio ya en el horizonte cercano”.

Manifestó que “cuando el arte cinematográfico saludó y permitió la llegada de la ‘pantalla verde’ (o azul, no recuerdo), privilegiando así ‘los efectos especiales’ y el impacto visual, olvidó que eso iba en detrimento del guión, la dirección, las actuaciones, las locaciones, la producción. Es decir, el cine como tal”.

Dijo que “aparecieron así películas de superhéroes, monstruos, catástrofes e invasiones extraterrestres, donde el actor o la actriz solo tenía que poner cara de espanto o de ‘no te preocupes, todo va a estar bien”.

Abundó: “Pero, detrás de la pantalla verde, vino la IA y, con ella, la creación no solo de personajes, también del oficio de la actuación… y de guionistas, de la producción, la iluminación, el vestuario, el doblaje, la postproducción y de los etcéteras que, todavía, conforman ‘el séptimo arte”.