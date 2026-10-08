IA está acabando el hábito de la lectura

Son muchas razones que causan las crisis de las librerías que las llevan a cerrar sus puertas; la Inteligencia Artificial (IA) ha tenido un papel importante en esta situación porque mucha gente ha dejado de leer y valorar los libros, ahora ya solo buscan ejemplares digitales o audiolibros, o incluso solo resúmenes de obras literarias, manifestó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas.

Su granito de arena

Comentó que un evento con el alcance de una Feria Internacional del Libro como la que organiza la máxima casa de estudios del estado busca reivindicar la lectura.

Dijo que muchos expertos están alarmados porque los márgenes de error que tenían los programas de Inteligencia Artificial hasta hace dos o tres años eran mayores al 80 %, pero estos se han reducido a menos del 10 %.

“Ahí el impacto que tiene sobre la lectura, porque sirven para generar un resumen o una reseña de cualquier libro. Porque lo único que nos interesa es el conocimiento y el conocimiento ya nos lo da la IA, pero no lo es todo, también debemos reflexionar, comprender, vivir lo que leemos, ir más allá, alcanzar el pensamiento crítico”, expresó.

Añadió que el pensamiento crítico se está dejando en manos de la Inteligencia Artificial y ese es el riesgo: que los seres humanos dejamos de pensar.

Objetivo

“La finalidad de la FIL es generar una nueva generación de lectores, sobre todo entre los jóvenes, que son quienes más utilizan los programas de Inteligencia Artificial, desde los trabajos escolares, pero que muchas veces prefieren buscar las reseñas de los libros”, compartió.

Sobre la prohibición del uso de celulares en las escuelas de nivel básico, indicó que le da un valor adicional a la FIL. Por eso se habilita cada año el Pabellón Infantil, con actividades específicas para los más pequeños.