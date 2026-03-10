IA no debe reemplazar la docencia: investigadora

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación debe verse como una herramienta que potencializa la labor docente y no como un reemplazo del maestro frente a grupo, afirmó Gloria Amelia Gutú Moguel, docente del grupo de investigación “Lengua, Tecnología Educativa e Intercultural” de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Señaló que, ante los avances tecnológicos actuales, la IA permite a los docentes diseñar materiales propios de manera más rápida, eficiente y motivadora para las nuevas generaciones, lo que contribuye a mejorar los procesos de enseñanza en el aula.

Evolución

La académica explicó que la digitalización también facilita que los estudiantes desarrollen de manera autónoma las cuatro habilidades lingüísticas, gracias al uso de aplicaciones que ofrecen retroalimentación en tiempo real y fomentan la independencia del alumno. Sin embargo, enfatizó que el docente no es obsoleto, sino que su papel evoluciona hacia el de un guía de contenidos y un experto orientador en el aprendizaje.

Indicó que uno de los principales retos para los maestros en la actualidad es identificar qué aplicaciones son las más idóneas para cada estudiante, sin perder de vista que el idioma debe enseñarse integrado a la cultura y al contexto social en el que se desarrolla el alumno.

“La inteligencia artificial puede ser una aliada para los maestros, permitiéndoles diseñar materiales propios de forma más rápida, eficiente y motivadora para las nuevas generaciones, y no debe verse como una amenaza para su labor”, expresó.