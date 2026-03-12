IA y su impacto en el conocimiento académico

Pese a los beneficios que puede implicar el uso de la inteligencia artificial (IA) dentro de la producción de conocimiento, esta contiene un problema de origen: su nacimiento dentro del mundo comercial que prepondera las ganancias más que el uso abierto del conocimiento, así lo expresó Pedro Ovando Vázquez, subdirector del Sistema de Publicaciones Científicas y Humanísticas.

Ovando Vázquez, junto a Fernando Cruz, expuso cómo la inteligencia artificial ha impactado en la producción de conocimiento académico y las formas de usarla de forma ética, esto dentro del seminario “Despatriarcalizar a la IA”, organizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Usos

Sobre cómo la inteligencia artificial puede usarse en beneficio del conocimiento, mencionaron el caso de los ganadores del Premio Nobel de Química 2024, David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper, quienes lograron un avance que no hubiera sido posible sin el uso de la IA.

Sin embargo, también contaron cómo varios investigadores suelen solicitarle a las distintas IAs bibliografía sobre un tema, lo que resulta en citas falsas o incorrectas. Además de que se ha dado el caso donde científicos usan imágenes generadas por la IA sin haberlo declarado, lo que termina en la baja del artículo.

Pese a que en su exposición se refirieron sobre todo al uso de la IA en artículos científicos, ambos investigadores señalaron que es importante el conocimiento de esta herramienta pues estudiantes de todos los grados (desde primaria hasta universidad) la están usando y más que demonizarla es necesario declarar su uso.

Cambio de lógicas

El uso de la IA en la academia puede deberse a una lógica de productividad, donde los investigadores y estudiantes publican para ascender dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras.

Ante esa situación, Pedro Ovando Vázquez señaló que desde la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se busca cambiar esa productividad académica dándole prioridad a otros elementos como la relevancia social del conocimiento producido, las prácticas de ciencia abierta y para la apropiación social de los publicado.