IAP: por una administración humanista

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) que preside Lysette Raquel Lameiro Camacho, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la formación de servidores del pueblo con sentido ético y humanista, mediante diversas acciones estratégicas que impactan directamente en el desarrollo de las instituciones y de la sociedad en general.

Alfabetización

Como parte de los subsistemas educativos, el IAP participa en el programa Chiapas Puede sumando a la alfabetización a través de círculos de estudio en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Larráinzar y Zinacantán, en alineación con la política educativa impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante 2025 el IAP Chiapas incorporó a 14 municipios al Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) con procesos de capacitación en temas como: reglamentación municipal, salud pública, financiamiento, gestión para resultados, planeación y tecnologías de la información. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de los gobiernos locales para generar valor público.

Certificación

Asimismo, el Instituto impulsa la Certificación de Estándares de Competencia a servidores del pueblo municipales mediante el sistema Conocer, en los 10 encargos mandatados por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.

De igual manera, ha implementado un programa para la acreditación de licenciaturas a través del Acuerdo 286 de la SEP, facilitando el reconocimiento académico a personas con amplia trayectoria profesional o que no cuentan con estudios formales concluidos, principalmente en los gobiernos estatal y municipal.