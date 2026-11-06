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ChiapasTuxtla

IAP y ayuntamientos inauguran cursos

Noviembre 06 del 2026
Refrendaron el compromiso con la profesionalización de las personas servidoras del pueblo. Cortesía
Refrendaron el compromiso con la profesionalización de las personas servidoras del pueblo. Cortesía

El Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas llevó a cabo la inauguración de los cursos en modalidad virtual del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) 2026, dirigidos a los ayuntamientos de Simojovel, El Porvenir, Huehuetán, Las Margaritas, Berriozábal, Venustiano Carranza y Tila.

Durante la jornada de capacitación se impartieron los cursos: Sistemas de Evaluación del Desempeño; Nociones sobre la Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado; e Integración de Proyectos de Inversión, a más de 80 participantes, los cuales estuvieron a cargo de destacados especialistas en la materia.

Beneficios

El presidente y rector del IAP Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que esta acción fortalece las capacidades de las y los servidores del pueblo para brindar una atención bajo una ética de servicio orientada por la visión de la Nueva ERA, humana y cercana al pueblo, para generar la prosperidad compartida que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Presidentes municipales y representantes expresaron su felicitación a Ricardo Aguilar por su nombramiento al frente del IAP Chiapas, deseándole éxito en esta nueva encomienda. Asimismo, refrendaron su compromiso con la profesionalización de las personas servidoras del pueblo.

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