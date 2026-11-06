IAP y ayuntamientos inauguran cursos

El Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas llevó a cabo la inauguración de los cursos en modalidad virtual del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) 2026, dirigidos a los ayuntamientos de Simojovel, El Porvenir, Huehuetán, Las Margaritas, Berriozábal, Venustiano Carranza y Tila.

Durante la jornada de capacitación se impartieron los cursos: Sistemas de Evaluación del Desempeño; Nociones sobre la Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado; e Integración de Proyectos de Inversión, a más de 80 participantes, los cuales estuvieron a cargo de destacados especialistas en la materia.

Beneficios

El presidente y rector del IAP Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que esta acción fortalece las capacidades de las y los servidores del pueblo para brindar una atención bajo una ética de servicio orientada por la visión de la Nueva ERA, humana y cercana al pueblo, para generar la prosperidad compartida que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Presidentes municipales y representantes expresaron su felicitación a Ricardo Aguilar por su nombramiento al frente del IAP Chiapas, deseándole éxito en esta nueva encomienda. Asimismo, refrendaron su compromiso con la profesionalización de las personas servidoras del pueblo.