Icatech fortalece lazos con Japón

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, sostuvo una reunión con el embajador de Japón, Honsei Koso, con quien refrendó los lazos de amistad y destacó la importancia de establecer una escuela de oficios en el municipio de Acacoyagua.

Durante el encuentro, realizado en este sitio emblemático por ser el origen de la primera colonia japonesa en México, fundada en 1897, Espinosa Morales presentó los avances y alcances del proyecto para la construcción de la nueva escuela de oficios. Señaló que esta iniciativa responde a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de la Nueva ERA de la capacitación en Chiapas.

El titular del Icatech destacó que esta futura institución tendrá como objetivo fortalecer la formación para el trabajo, ampliar las oportunidades de desarrollo y promover la inclusión productiva en beneficio de las y los chiapanecos, particularmente de la región Costa-Soconusco.

En el recorrido donde será edificada la escuela, Espinosa Morales reafirmó el compromiso del Icatech de impulsar proyectos que consoliden el crecimiento económico y el bienestar social, mediante una capacitación pertinente, de calidad y alineada a las necesidades actuales del entorno productivo.