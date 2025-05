Identidad de género, un derecho humano

El Día Internacional Contra la LGTBFobia es una llamada urgente, una oportunidad para recordar que a pesar de los avances, aún existen personas que enfrentan el odio, la exclusión y el silencio, señaló la diputada Getsemaní Moreno Martínez al pronunciar su postura respecto a la discriminación que enfrenta dicho sector en la sociedad.

Discurso

En la máxima tribuna del estado, declaró: “Es un día para hablar con claridad, con valentía, con convicción, porque en Chiapas, en México, hay aún personas que son agredidas rechazadas o silenciadas, por el simple hecho de ser quiénes son y por quiénes aman y eso no es libertad, eso no es justicia, eso no es humanidad”.

“La LGTBFobia no es solo un acto de violencia, es una cadena de exclusiones de burlas, de discriminación institucional y de silencios, es una mirada que juzga, esa palabra que hiere, es esa sociedad que aún cree que puede decidir quién merece derechos y quién no. “Desde esta tribuna quiero decirles con toda claridad, ‘no hay democracia real mientras haya personas que no puedan vivir su identidad con libertad’; porque no hay transformación verdadera y no hay justicia plena si hay vidas marcadas por el miedo y la marginación”.

Impulsan una reforma

En Chiapas, subrayó Getsemaní Moreno, se está impulsando una reforma al Código Civil que representa un acto de justicia, el reconocimiento de la identidad de género de la comunidad trans no es un favor, tampoco es una concesión, es un derecho humano que llega tarde pero que debe llegar con dignidad, con fuerza y con respaldo institucional.

“Esta reforma no es un simple cambio legal, es un paso hacia la reparación histórica, hacia la visibilidad, hacia el respeto, porque el nombre que elige una persona, la identidad con la que se reconoce, no debe ser negada. Por derecho debe ser reconocida, protegida y celebrada. Estamos, pues, hablando del principio del libre desarrollo de la personalidad. Como legisladora tengo la responsabilidad de garantizar derechos, pero como chiapaneca, como aliada y por supuesto, como ser humano, tengo la convicción de defender la dignidad de todas las personas, por eso levanto la voz por quienes se han invisibilizado, por las juventudes que enfrentan el rechazo, por las personas trans que exigen ser reconocidas.

“En Chiapas reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, con leyes que no discriminen, con instituciones que no excluyan y con un estado que no se queda atrás en la lucha de los derechos humanos”, finalizó la legisladora.