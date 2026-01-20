Identifican compuestos tóxicos en flor de cuchunuc

Una investigación en la flor de cuchunuc ayudó a identificar la presencia de compuestos como ácido cianhídrico, ácido oxálico y cumarinas, estas últimas conocidas por ser el principio activo de los raticidas, lo que explica que a esta planta se le conozca también como “mata ratón”.

Los resultados preliminares del estudio iniciado, indican que el tratamiento térmico mediante cocción, es el método más eficaz para reducir estos compuestos y asegurar el consumo seguro de la flor, conocida popularmente como la “soya tuxtleca” por su alto contenido proteico.

La estudiante de la Maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Patricia Velasco Altunar, es quien realiza este trabajo con el objetivo de asegurar el uso seguro y sustentable de los recursos vegetales de la región.

Proyecto

Su proyecto se enfoca en la caracterización toxicológica de la flor del cuchunuc, especie emblemática de la gastronomía zoque, que se obtiene del árbol conocido como “mata ratón” o “madre cacao” y se cosecha en los primeros meses del año.

Tradicionalmente debe hervirse de dos a tres veces antes de su consumo, ya que de forma empírica se ha identificado que un manejo inadecuado puede provocar daños a la salud.

Como parte de su proyecto de posgrado, la investigadora busca identificar y cuantificar los compuestos tóxicos presentes en esta flor, así como establecer las técnicas más adecuadas para garantizar su inocuidad para el consumo humano.

Para ello se realizan pruebas especializadas en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Funcionales.

La investigación, responde a la necesidad de respaldar con evidencia científica el uso de plantas comestibles que forman parte del patrimonio biocultural de las comunidades.