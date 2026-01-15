Identifican puntos de posibles derrumbes

En un tramo de 22 kilómetros de la carretera Chicoasén–Copainalá, se identificaron 42 puntos críticos que requieren atención inmediata por posibles riesgos de derrumbes; en Tuxtla Gutiérrez, en el nuevo libramiento federal, se encontraron 32 puntos críticos en un tramo de 23 kilómetros.

Lo anterior forma parte de un proyecto enfocado en el análisis de derrumbes en carreteras con el objetivo de generar soluciones efectivas, desarrollado por estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Jorge Antonio de Paz Tenorio, profesor-investigador de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos, indicó que desde 2021 ha realizado un estudio sistemático de los derrumbes en la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal.

Trabajos

Mediante el uso de tecnología avanzada, como el empleo de drones, ha podido interpretar el relieve y documentar sitios que han experimentado deslizamientos de tierra, así como aquellos que han sido estabilizados de manera natural, pero que no han recibido atención adecuada.

Algunos trabajos que se han desarrollado con tesistas son los mencionados antes, de la estudiante Brenda Núñez González, en la carretera Chicoasén–Copainalá; y el de Sergio Hernández Jiménez, en el nuevo libramiento federal de Tuxtla Gutiérrez.

Los resultados de estos estudios, se han compartido en artículos científicos y congresos, en búsqueda de establecer vínculos con las autoridades e implementar medidas preventivas.

La Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos, es uno de los programas académicos de la Unicach que, en diciembre pasado, ratificó su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.