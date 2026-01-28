Identifican y programan ayuda a 12 pueblos más pobres

El titular de la Secretaría del Humanismo en Chiapas, Francisco Chacón, explicó que la dependencia dará el acompañamiento a 12 pueblos indígenas de alta marginación en la entidad, para cambiar de forma radical los indicadores de abandono en estas regiones.

Explicó que junto al gobernador Eduardo Ramírez participó en una reunión de trabajo enfocada en la implementación de programas integrales para atender a los 12 municipios históricamente olvidados de la entidad.

Estas acciones buscan, dijo, impulsar el desarrollo social, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y establecer estrategias efectivas que permitan a estas regiones salir del rezago.

Acciones

Dijo que en esta reunión de seguimiento, el mandatario ordenó al gabinete priorizar acciones de seguridad, infraestructura, salud, educación, medio ambiente, deporte, vivienda y humanismo en 12 municipios pobres y con mayoría indígena.

Dijo que la intención del Ramírez Aguilar es atender de manera prioritaria a los históricamente olvidados: El Bosque, Chanal, Chalchihuitán, Chenalhó, Oxchuc, San Juan Cancuc, Tila, Mitontic, Aldama, San Andrés Duraznal, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal.

Por ello, se destinarán mayores recursos para el desarrollo en común con el resto de los municipios de Chiapas.

Por lo cual se priorizó la infraestructura carretera para fortalecer la conectividad entre los pueblos, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo económico y el bienestar regional al mejorar el acceso a servicios básicos, dinamizar el comercio local y fomentar el turismo.