Identifican zonas de riesgo en vía Tuxtla-SCLC

La carretera Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas se encuentra estadísticamente entre las más peligrosas de todo el país, esto por el número de accidentes que se presentan en su trayecto, según el Informe de Seguridad Vial 2025.

Este reporte semestral señala que a nivel nacional la vía mencionada tiene una de las tasas más altas por accidentes, teniendo hasta 10 incidentes diarios en temporada vacacional.

Este mismo informe detalla que, a la altura del kilómetro 38 ocurre el mayor número de choques por alcance y derrapes.

Esto por que en la zona hay un banco de niebla de manera permanente, que también genera deslizamientos hacia fuera de la cinta asfáltica.

Mientras que a la altura del kilómetro 25, hay una recta que es acompañada de curvas pronunciadas y representa un escenario de riesgo, por donde han ocurrido impactos frontales.

En este marco, Marco Antonio Sánchez, director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, coincidió que en estas zonas es donde se presentan el mayor número de accidentes, principalmente por exceso de velocidad.

Por lo que, dijo, una forma de reducir el número de incidentes es bajar la velocidad de traslado sobre la referida cinta asfáltica.

Asimismo, señaló que en el contexto del regreso a clases y de posteriores vacaciones en este tramo carretero, es necesario extremar precauciones

Recomendó en el caso de presentarse niebla, colocar intermitentes y reducir la velocidad; en las curvas pronunciadas se recomienda frenar previamente, y en las rectas, rebasar solamente con las líneas de acotamiento.