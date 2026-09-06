Identificar SMS fraudulentos también es prevenir

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, hace un llamado a la ciudadanía para identificar mensajes de texto (SMS) fraudulentos que podrían poner en riesgo su patrimonio.

Personal especializado de la SSP informó que estos mensajes cuentan con las siguientes características: presionan al usuario a actuar de manera inmediata; advierten sobre un supuesto bloqueo o suspensión de la línea; prometen premios o beneficios; solicitan datos personales y bancarios; y utilizan links o enlaces de páginas web falsas.

Llamado

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad del Pueblo hace un llamado a la ciudadanía a que en caso de ser víctima o identificar una situación de riesgo, realice un reporte a los números 800-221-14-84, 961-618-7603 y 961-618-7604, o en la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.

Con estas acciones la SSP refrenda su compromiso de promover el autocuidado digital y uso consciente de las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir conductas que atenten contra la integridad y patrimonio de las familias chiapanecas.