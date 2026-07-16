IEPC desecha denuncia contra alcalde

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a través de su consejera presidenta, Marina Martha López Santiago, emitió la resolución del procedimiento especial sancionador derivado de la denuncia presentada por la síndica municipal de Acapetahua, Olga María Ochoa Perera, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Tras analizar los elementos que integraron el expediente y valorar las pruebas aportadas por las partes, la autoridad electoral resolvió el procedimiento conforme a las atribuciones que le confiere la ley.

Como resultado, la denuncia promovida por la síndica quedó sin efectos en contra del presidente municipal de Acapetahua, César Martínez, así como de otros funcionarios del Ayuntamiento que habían sido señalados dentro del mismo procedimiento.

Sustento

El IEPC informó que la determinación se sustentó en el análisis jurídico del caso, con base en la legislación vigente y bajo los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso que rigen la actuación de las autoridades electorales.

Con esta resolución concluye la instancia correspondiente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan ejercer mediante los medios de impugnación previstos en la legislación aplicable.

El organismo electoral reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia electoral, la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y la atención de los casos de presunta violencia política en razón de género, con estricto apego al marco constitucional y legal.