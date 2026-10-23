Ignoran petición de más seguridad vial

Pese a que desde el año pasado los gremios turísticos han presentado diversos oficios a instancias gubernamentales solicitando medidas de vigilancia en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrrez, estos no han sido atendidos oportunamente, así lo denunciaron representantes hoteleros, quienes indicaron que el siniestro registrado el pasado 17 de octubre “no es un hecho aislado”.

A través de un comunicado firmado por cuatro asociaciones turísticas, consideraron preocupante la desatención de estos oficios que buscan frenar la reiterada pérdida de vidas humanas y siniestros de gravedad que se han registrado en la vía.

Llamado

Aclararon que su intención no es confrontar, aunque sí hicieron un llamado firme a las instituciones gubernamentales para que brinden soluciones e implementen acciones como la presencia permanente de corporaciones de seguridad.

También propusieron la revisión técnica de los videos relacionados a los recientes siniestros, así como de los protocolos de actuación. Sugirieron establecer una estrategia integral de seguridad vial que sea verificable y con mecanismo de seguimiento.

Asimismo, pidieron decretar el 17 de octubre como fecha anual de luto, llevando a cabo un homenaje y honrando la memoria de las personas que han perdido la vida en esa carretera.

Exhortaron a que el dolor de los familias no sea utilizado con fines políticos o de confrontación. “Las personas fallecidas merecen respeto, sus familias necesitan apoyo gubernamental y la solidaridad de la sociedad”, agregaron.