Iluminan al mercado de Arriaga para mejorar seguridad

La administración del Mercado Público Dr. Belisario Domínguez continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de este espacio que recibe a cientos de familias arriaguenses.

Mejoras

Como parte de estas acciones, se realizó la instalación de tres nuevas lámparas, dos de ellas en el área de pescados y una más entre las secciones de carne y queso, con el objetivo de brindar mejores condiciones de iluminación, seguridad e higiene tanto para comerciantes como para consumidores.

Los comerciantes liderados por Joaquín Ramos Fernández dijeron que se busca mantener un mercado digno, seguro y funcional, garantizando que cada visita de los ciudadanos sea dentro de un entorno adecuado y de calidad.

Comentaron que con esta nueva iluminación también se pretende que los comerciantes que llegan antes de las cinco de la mañana encuentren una iluminación que les brinde mayor seguridad y tranquilidad a la hora de iniciar sus labores.