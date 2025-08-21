﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Iluminan al mercado de Arriaga para mejorar seguridad

Agosto 21 del 2025
Iluminan al mercado de Arriaga para mejorar seguridad

La administración del Mercado Público Dr. Belisario Domínguez continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de este espacio que recibe a cientos de familias arriaguenses.

Mejoras

Como parte de estas acciones, se realizó la instalación de tres nuevas lámparas, dos de ellas en el área de pescados y una más entre las secciones de carne y queso, con el objetivo de brindar mejores condiciones de iluminación, seguridad e higiene tanto para comerciantes como para consumidores.

Los comerciantes liderados por Joaquín Ramos Fernández dijeron que se busca mantener un mercado digno, seguro y funcional, garantizando que cada visita de los ciudadanos sea dentro de un entorno adecuado y de calidad.

Comentaron que con esta nueva iluminación también se pretende que los comerciantes que llegan antes de las cinco de la mañana encuentren una iluminación que les brinde mayor seguridad y tranquilidad a la hora de iniciar sus labores.

﻿