Iluminan el centro con feria ¡Que Viva la Navidad!

Con más de 30 puestos de comida y juegos mecánicos, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inauguró la feria “¡Que Viva la Navidad!” en la explanada del parque Central y calles aledañas, un espacio pensado para la convivencia familiar, la reactivación económica y el fortalecimiento del tejido social.

Decenas de familias se congregaron para disfrutar de juegos, alimentos y actividades recreativas.

Contexto

La iniciativa, tiene como objetivo ofrecer un espacio seguro y accesible para la convivencia familiar, así como de impulsar la economía local al abrir oportunidades para comerciantes y emprendedores de la ciudad durante la temporada navideña.

La feria cuenta con más de 30 puestos, entre oferta gastronómica, antojitos tradicionales, dulces, bebidas, así como juegos mecánicos y atracciones infantiles.

Sumado a ello, permanecerá abierta del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro durante las fiestas de fin de año.

Para los comerciantes, este espacio representa una oportunidad clave. Karen Herrera, vendedora de antojitos, señaló que espera una afluencia positiva de clientes.

“Estas fechas son muy importantes para nosotros. La gente sale en familia, consume y eso nos ayuda mucho a cerrar bien el año. Asimismo, el ambiente es tranquilo y familiar”, comentó.

Es una alternativa

En tanto, José Hernández, quien opera un juego mecánico, destacó que la feria no solo beneficia a los vendedores, sino que también ofrece una alternativa de entretenimiento para niñas y niños.

“Muchos no tienen la posibilidad de salir fuera de la ciudad, y aquí pueden disfrutar sin gastar mucho”, afirmó.

Con luces, música y un ambiente navideño, “¡Que Viva la Navidad!” busca consolidarse como un punto de encuentro para la ciudadanía, promoviendo la unión familiar y el apoyo al comercio local durante una de las temporadas más significativas del año.