Iluminan el puente México-Guatemala

Con motivo de las actividades de las Fiestas Patrias, el puente internacional Rodolfo Robles que une a México y Guatemala fue iluminado con los colores de las banderas de ambos países.

El cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado Valenzuela, por primera vez realiza las conmemoraciones en este lugar emblemático, que une a las dos naciones.

Acompañado de la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, quien acudió con la representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, representantes de distintas instituciones y autoridades de ambos lados del río Suchiate encendieron las luces.

Explicó que de esta manera se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las dos naciones comparten lazos culturales, económicos, sociales y familiares, incluso las históricas fechas de su independencia.

Estas actividades buscan fortalecer la hermandad entre los pueblos fronterizos.

Toriello Elorza destacó que “este acto reafirma los lazos de amistad, cooperación y hermandad que unen a ambas naciones, que comparten historia, cultura y valores en la construcción de un futuro común en la región fronteriza”.

Asimismo, se reiteró el compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales para trabajar en acciones conjuntas que promuevan el desarrollo, la unidad e integración entre ambas naciones.