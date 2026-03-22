Impacta estiaje niveles de presas en Chiapas

Mientras algunas presas en Chiapas se mantienen cercanas a su capacidad máxima, otras registran niveles moderados en plena temporada de estiaje; la reducción de lluvias eleva el riesgo de incendios forestales, con al menos 15 municipios considerados prioritarios para la prevención en este año.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Presas de la Comisión Nacional del Agua, la presa Belisario Domínguez, conocida como La Angostura, reporta un almacenamiento del 51.9 por ciento de su capacidad, con una elevación de 533 metros sobre el nivel del mar.

En contraste, la presa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén, se mantiene en niveles altos al alcanzar el 91.3 por ciento de llenado, con una elevación de 392.5 metros, posicionándose como una de las más cercanas a su límite operativo.

Registros

Por su parte, la presa Nezahualcóyotl, o Malpaso, se encuentra al 52.7 por ciento de su capacidad, con una elevación de 166.56 metros sobre el nivel del mar, mientras que la presa Ángel Albino Corzo, conocida como Peñitas, registra un 78.7 por ciento de llenado y una elevación de 85.39 metros.

El comportamiento de estos embalses se da en un contexto de baja precipitación.

Autoridades advirtieron que durante marzo, abril y mayo se prevé una disminución en el potencial de lluvias, lo que podría impactar tanto en el almacenamiento de agua como en las condiciones ambientales del estado.

Según datos de la Secretaría de Protección Civil, entre 2018 y 2024 se han afectado más de 407 mil hectáreas por este tipo de siniestros.

Disminución

Tan solo en 2024 se registraron 451 incendios que dañaron 187 mil 263 hectáreas, mientras que en 2025 la cifra descendió a 287 incendios con una afectación de 39 mil 581 hectáreas, lo que refleja una disminución, aunque el riesgo persiste.

Para este 2026, las autoridades han identificado 15 municipios como prioritarios en acciones de prevención y combate de incendios: Jiquipilas, La Concordia, Villa Corzo, Cintalapa, Villaflores, Tonalá, Chicomuselo, Arriaga, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, Villa Comaltitlán, Ocozocoautla de Espinosa, Acala y Pijijiapan.

En estas zonas, la combinación de altas temperaturas, vegetación seca y vientos incrementa la probabilidad de siniestros, por lo que se han intensificado las estrategias de vigilancia y concientización.