Impacto de IA es global; alcanza la democracia

Debido al impacto que tiene la Inteligencia Artificial (IA) en prácticamente todos los ámbitos, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) llevó a cabo un foro sobre la decisión en tiempos de la IA para la democracia, comunicación y opinión pública.

Fernanda Buril, directora adjunta del Centro de Investigación Aplicada y Aprendizaje de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), comentó que los efectos de la IA son globales y ahora se trabaja en la creación de leyes para evitar la desinformación.

Esto, dijo, debido a que un dato erróneo puede impactar en cómo la gente está votando. Hay algunos países que van más avanzados en cómo aplicar las leyes. México ha entrado a un proceso de discusión y debate del tema.

Europa es una de las zonas, mencionó, que tiene más avance en la regulación y se está haciendo un marco legal fuerte.

Lo importante es analizar los matices y qué tipo de lenguaje se tiene, para que las leyes en este rubro se apliquen de manera neutral, sin importar la posición política.

Marina Martha López Santiago, consejera presidenta del IEPC, destacó la reflexión realizada, tomando en cuenta el impacto de la Inteligencia Artificial.

La tecnología, detalló, ha cambiado la forma en que las personas se informan, dialogan, participan o toman decisiones.

De hecho, en los entornos digitales la información circula a velocidades inéditas y donde los algoritmos influyen en lo que se ve, lo que escucha la población y lo que se cree.

Por eso, añadió, las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de reflexionar sobre los desafíos éticos de la tecnología.

Debido a que así como la IA puede fortalecer el acceso a la información o ampliar la participación, también puede convertirse en un instrumento de desinformación y polarización.