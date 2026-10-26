Imparable la invasión en Cabildo Amatal

Ubicada entre los municipios de Tapachula y Mazatán, con una extensión de tres mil 610 hectáreas, la zona sujeta a Conservación Ecológica y Área Natural Protegida (ANP) “Cabildo Amatal” presenta un alto grado de deterioro producto de las invasiones que se han incrementado en los últimos meses.

Un simple recorrido basta para verificar que la zona está siendo cercada con ramas y, en algunos casos, con colchones y alambre con la finalidad de delimitar las áreas que prácticamente ya están lotificadas.

Situación

Se trata de una invasión a la vista de todas las autoridades federales y estatales que no han intervenido para frenar esta problemática, denunciaron pescadores y especialistas, quienes se quejan de una grave deforestación en las zonas de manglares.

Ricardo Moreno López, integrante de la Sociedad Cooperativa Cabildo Amatal, señala que la laguna corre alto riesgo de contaminación, con ello podría verse afectada la producción pesquera, que también presenta severos problemas de azolvamiento.

Aunque lo más visible de las invasiones está en el camino entre Puerto Madero y barra de San Simón en Mazatán, toda el área que corresponde a Tapachula es la que presenta los mayores daños, al detectarse al menos 17 sectores con ocupaciones irregulares.

Extranjeros

De acuerdo con las denuncias, entre los invasores se han detectado a personas de origen extranjero, lo cual ha sido corroborado en recorridos, como el del 17 de agosto pasado con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y Seguridad del Pueblo (SSP), aunque hasta el momento no se ha realizado ninguna acción para evitar que sigan lotificando la zona.

Por ello, pidieron la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que también se trata de un humedal de importancia internacional y reconocimiento como Sitio Ramsar.

Especialista

El investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Vicente Castro Castro, ha advertido que la situación es alarmante ante la falta de intervención de las autoridades ambientales.

Es más, recordó que el Comité para la Conservación y Uso Sustentable de las ANP’s, ya emitió una declaratoria de emergencia ecológica, centrada principalmente para inhibir las invasiones, pero las autoridades competentes no han intervenido ni frenado esa problemática.

Las primeras denuncias ante la Profepa se presentaron hace ya más de cinco años, pero al no haber ninguna acción de las autoridades, permite que se sigan ampliando las zonas lotificadas, aunque todavía no estén ocupadas por viviendas.

Divisiones

A lo largo del camino se pueden apreciar los espacios lotificados, en donde han sido derribados los manglares y diversas especies de árboles.

Los terrenos ya están marcados con cercas de varas y en algunos casos con alambre, aunque los invasores pretenden hacer creer que la finalidad es proteger la reserva.

En distintos lotes se aprecian avisos en donde establecen: “Los manglares brindan oxígeno. Cuidémoslo” y otros que son presuntos grupos voluntarios de protección de los manglares y para evitar la acción de talamontes.

Ante esa situación, tanto los pescadores de Laguna de Cabildo como el investigador Castro Castro, insisten en la urgencia de que intervengan las autoridades para evitar que continúen las afectaciones a esa zona de una alta importancia ecológica.

Y es que de acuerdo con las propias autoridades de la Semarnat, en la reserva existen especies de mangle rojo, blanco, negro o madresal y botoncillo, así como tule, lechuga de agua y palma real, entre muchos otros.

Ello aparte de una gran riqueza acuática, aves silvestres y migratorias, reptiles y anfibios, así como al menos 23 especies de peces y camarón del que dependen decenas de familias de pescadores.