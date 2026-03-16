Imparte FGE pláticas sobre trata de personas

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del personal de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, realizó los días 11 y 12 de marzo de 2026 pláticas de sensibilización y prevención dirigidas a estudiantes de la escuela secundaria Técnica número 77, ubicada en el municipio de San Juan Cancuc, y del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 060, ubicado en San Andrés Larráinzar.

Estas actividades tuvieron como objetivo fortalecer la cultura de prevención, detección y denuncia del delito de trata de personas entre la comunidad estudiantil, así como promover la protección de los derechos humanos y la seguridad de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Participantes

Durante las jornadas informativas participaron representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) y autoridades municipales, quienes se sumaron a las acciones preventivas para reforzar el trabajo interinstitucional en favor de la seguridad de la comunidad.

Estas pláticas se impartieron tanto en español como en los idiomas tsotsil y tseltal, con el propósito de garantizar una mejor comprensión de la información por parte de las y los asistentes y respetar los usos y costumbres.

Como resultado de estas acciones, un total de 203 personas, entre estudiantes y personal docente, recibieron información preventiva.

Material informativo

Asimismo, se distribuyó material informativo, como trípticos en tsotsil y tseltal, con recomendaciones de seguridad, mecanismos de denuncia y medidas para prevenir el delito.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, sensibilización social y protección de los derechos humanos en las comunidades de Chiapas.