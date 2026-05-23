Imparte hospital pediátrico diplomado en autismo

Impulsado por el Modelo TEA Chiapas, fortalecido tras la reforma a la Ley Estatal de Autismo, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS/Bienestar inició el diplomado en autismo dirigido a los sistemas DIF de todo Chiapas y centros de salud.

Así lo explicó el director del hospital Rafael Guillén, quien dijo que el Diplomado Enfoque Integral del Trastorno del Espectro Autista (TEA) con aval de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) es un importante logro que permitirá atender a infancias de todos los rincones de Chiapas.

“Vamos a capacitar al personal para que detecten posibles casos de autismo en los rincones indígenas y pobres a donde los servicios de salud no llegaban”, dijo. Se busca atender prioritariamente a los ciudadanos que no tienen afiliación a sistemas de salud, pues es urgente atender a esta población neurodivergente que ha sido históricamente abandonada.

Explicó que se trata de un programa académico que busca que ninguna persona enfrente sola los retos de la neurodivergencia.