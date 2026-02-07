Imparte INEA conferencia magistral de alfabetización

Como parte de los esfuerzos de socialización de los resultados obtenidos por el Programa de Alfabetización Chiapas Puede, el director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, dictó la conferencia magistral, “La Alfabetización en México y la Contribución Histórica de Chiapas”, en el auditorio de Los Constituyentes de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Durante su ponencia explicó que el 47 por ciento de la cifra total de personas alfabetizadas en el país el año pasado con resultado de este programa impulsado por el Gobierno de Chiapas, con más de 90 mil personas mayores de 15 años que aprendieron a leer y escribir, gracias a esta estrategia.

Acciones interinstitucionales

Ante el secretario de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala, señaló que no solamente fue cuestión de voluntad, sino también de dedicar presupuestos y coordinar acciones interinstitucionales, que permitieron la movilización de personas a distintos rincones del estado para cumplir con esta meta.

Compartió que, para este año, en Chiapas el analfabetismo disminuyó al nueve por ciento con un programa que movió no solo a las personas, sino conciencias personales e instituciones completas.

Finalmente, afirmó que en el marco de este esfuerzo y observando los buenos resultados obtenidos en la entidad, se está construyendo un convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para que sus integrantes se sumen a nivel nacional en el combate al analfabetismo, abanderada principalmente por la Máxima Casa de Estudios de los mexicanos, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Rector

Al dar la bienvenida a este evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas dijo que este es más que un programa de gobierno, es un movimiento que va más allá, involucrando instituciones y a la sociedad en general, con un mismo fin y una misma bandera, generando beneficios, que hoy hacen trascender fronteras a nuestro estado con sus resultados.

Al agradecer la confianza depositada en la Unach para trabajar en distintos puntos del estado, ayudando a revertir la narrativa histórica en este tema, con la ayuda de estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad universitaria en general.

Presentes

De este evento fueron testigos la diputada local y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Silvia Esther Arguello García; el director General del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez; la secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco y el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez.