Imparte SSP curso a servidores públicos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, en coordinación con la Dirección de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo en modalidad virtual el curso denominado “Responsabilidad de las Personas Servidoras Públicas”, impartido por el doctor Omar Rivera León, especialista en la materia.

Durante la capacitación se contó con la asistencia del personal de la Dirección de la Guardia Estatal Cibernética, la Dirección de Análisis, Estadística y Plataforma México, Dirección de Inteligencia e Investigación, así como de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal.

Esta actividad forma parte de la estrategia de profesionalización impulsada bajo los lineamientos de esta “Nueva ERA” liderada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con el objetivo de fortalecer los alcances de las obligaciones, derechos y responsabilidades de las personas servidoras públicas dentro de la SSP.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de garantizar un desempeño eficiente, profesional y orientado al bienestar de la población, actuando de manera efectiva y asertiva ante cualquier eventualidad.