Imparten capacitación en cultura y gestión hídrica

La presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP-Chiapas), Lysette Raquel Camacho, acompañada de la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas (CEAS), Karina Montesinos, encabezaron la inauguración y clausura de la Jornada de capacitación para la Cultura y Gestión Hídrica, dirigida al personal de la CEAS.

El objetivo es desarrollar competencias en los participantes para planear, implementar y evaluar estrategias de capacitación, sensibilización y gobernanza del agua que promuevan la cultura hídrica, la participación social y el uso sostenible del recurso hídrico en comunidades e instituciones.

Durante esta jornada de capacitación, la presidenta del IAP Chiapas, expresó que es un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y sociales de las y los participantes en materia de cultura del agua, participación comunitaria y gobernanza hídrica.

Dicho programa está integrado por tres cursos presenciales que proporcionan herramientas para el diseño e implementación de procesos de capacitación, sensibilización y gestión participativa del recurso hídrico con enfoque de sostenibilidad e inclusión; estrategias de capacitación a comunidades (enfoque incluyente); estrategias de sensibilización para la cultura del agua; seguridad hídrica y gobernanza del agua.