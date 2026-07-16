Imparten conferencia en el marco del 50 aniversario

Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del periódico Cuarto Poder, el periodista Julio Hernández López, conocido como “Astillero”, ofreció una conferencia magistral en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El evento, organizado dentro de la cartelera “Retrospectiva”, reunió a decenas de asistentes que se dieron cita en el auditorio “Manuel Velasco Suarez” de la máxima casa de estudios para escuchar al reconocido columnista de La Jornada y de esta casa editorial.

Durante su intervención, Hernández López agradeció la invitación de Cuarto Poder y reconoció la trayectoria de este medio que, dijo, ha sido su casa durante casi 30 años de publicación ininterrumpida de su columna.

El periodista expresó su gratitud a la maestra María Morales Ruiz, a Ana María de la Cruz Morales y a la memoria de don Conrado de la Cruz Jiménez, fundador del proyecto, así como a Conrado de la Cruz Morales, cuyo legado en el ejercicio periodístico sigue vigente.

Reflexión

Hernández López compartió su reflexión sobre los desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico en la era digital. Señaló que en la actualidad existe el riesgo de que la labor informativa se reduzca a opinar o reproducir información de manera ligera, sin la profundidad y el profesionalismo que la tarea requiere.

Mencionó que las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación han transformado la manera en que la audiencia consume noticias, lo que representa tanto un reto como una oportunidad para el periodismo serio.

Subrayó la importancia de aportar información precisa y diferenciada de la opinión, con el propósito de contribuir a la formación de criterios en la sociedad.

Los partidos políticos y la representación

El columnista abordó el tema de la representación política en México, señalando que existe una percepción generalizada de desconexión entre la ciudadanía y sus representantes.

Trabajo político

Comentó que los partidos políticos enfrentan el desafío de recuperar la confianza de la población y de construir mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana.

En este sentido, reflexionó sobre la necesidad de abrir espacios para que la sociedad tenga un papel más activo en los procesos electorales y en la definición de las candidaturas, sin dejar de reconocer la importancia de las instituciones partidistas en el sistema democrático.

Hernández López compartió su visión sobre los cambios que requiere el sistema político mexicano para fortalecer su legitimidad y eficacia. Planteó la importancia de revisar los mecanismos de financiamiento de las campañas electorales y de garantizar que los procesos internos de los partidos sean más transparentes e incluyentes.

Asimismo, expresó su expectativa de que los próximos comicios representen una oportunidad para avanzar hacia una mayor participación ciudadana, aunque reconoció que el camino hacia una regeneración política es un proceso que tomará tiempo y que requiere del compromiso de todos los actores involucrados.

Estado

El periodista dedicó un espacio para hablar de la entidad que lo recibió, reconoció la riqueza histórica y social de Chiapas, señaló que el estado tiene un gran potencial y que sus habitantes merecen condiciones de vida cada vez mejores.

Expresó su deseo de que los gobiernos locales y federales trabajen de manera conjunta para atender las necesidades de la población y aprovechar las oportunidades que ofrece la entidad.