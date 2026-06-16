Imparten conferencia sobre Economía Circular

En el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas (Semahn) realizó la conferencia magistral “Economía Circular y Desarrollo Regional”, impartida por Izarelly Rosillo Pantoja, abogada, investigadora y consultora internacional en temas ambientales, en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Al dar la bienvenida al encuentro, la titular de la Semahn, Malena Torres Abarca, destacó que la economía circular representa un cambio profundo en la manera de entender el desarrollo y convocó a replantear la relación que la sociedad mantiene con los recursos naturales y los residuos.

“La economía circular nos reta a dejar de pensar los residuos como el final de una cadena. Nos invita a preguntarnos desde el inicio: para qué producimos, cómo producimos, qué aprovechamos, qué desperdiciamos, quién paga el costo ambiental de nuestras decisiones y cómo logramos que el desarrollo regional no signifique consumir más territorio, más agua y más naturaleza de la que podemos recuperar”, expresó.

Durante su participación, Rosillo Pantoja compartió que alrededor del 45 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con los procesos de producción, consumo y desecho, por lo que la transición hacia una economía circular representa una oportunidad para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.